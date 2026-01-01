Soirée Hip Hop Jazz à L’Alimentation Générale L’Alimentation Générale Paris

Samedi, ça va groover à l’Alimentation Générale ! Melomania (@melomania_paris) invite un groupe de musiciens virtuoses pour une session live de haut vol aux accents funk, jazz et soul – le tout dans une tradition hip hop.

Venez découvrir Frisbee Shop, un groupe né en 2022 par la fusion de jeunes talents fous, passionnés par les sons des années 90 : rythmique puissante de Taylor (batterie) et Rémi (basse), harmonies et textures riches de Florian (clavier) et mélodies virevoltantes de Nils (guitare).

https://open.spotify.com/intl-fr/artist/6lE596249OftxSGwapA02H https://frisbeeshop.bandcamp.com/album/frisbee-shop

Après un premier EP sorti en 2023, le groupe se retrouve sur scène pour un concert qui met à l’honneur le live, l’instrumental et l’improvisation !

Ensuite, le groove se poursuit jusqu’au bout de la nuit avec un accès gratuit à la soirée club de l’Alimentation Générale : DJ Vadim aux platines pour un set soulful, hip-hop, afrobeats and more.

Cette soirée plaira aux fans de… The Internet, David Walters, Nubiyan Twist ou encore D’Angelo

Le samedi 31 janvier 2026

de 20h00 à 23h00

payant Public jeunes et adultes.

L’Alimentation Générale 64 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

