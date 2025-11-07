Soirée Hip-Hop Old School Le Hangar Zéro Le Havre

Soirée Hip-Hop Old School

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Prépare-toi à un voyage dans les classiques du Hip-Hop, de la funk aux sons old school qui ont marqué toute une génération ! Aux platines DJ Keem & DJ Ritchy pour une soirée 100% groove, beats puissants et good vibes.

Viens te (re)plonger dans l’âge d’or du hip-hop, danser, vibrer et célébrer la culture urbaine dans une ambiance conviviale et underground. .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

