SOIRÉE HIP HOP (+OPEN MIC) ET VERNISSAGE SALOM Marvejols

Lena Ka et L’Oreil Musical vous donnent rendez-vous le samedi 24 janvier 2026 pour une nouvelle édition de la désormais traditionnelle soirée platines 100% hip hop du Sillon Lauzé. Des textes ciselés, des instrus aux petits oignons, des tubes imparables et des pépites méconnues qui seront bientôt cultes, voilà ce que les DJs du Sillound System et leurs invité.e.s nous proposeront pour danser tout au long de cette soirée qui nous fera voyager aux quatre coins de la planète rap…

On vous attend donc en force pour profiter du système son du Sillon Lauzé et vous mettre au courant de ce qui se fait de mieux en hip hop aujourd’hui (et se rappeler tout ce qu’on aime dans le rap d’hier) et découvrir en prime le flow de nos talents locaux ! En effet, nos sélectas du soir proposent de consacrer la 1ère partie de soirée à un Open Mic où les MCs motivé.e.s pourront librement balancer leurs textes sur les instrus qu’ils et elles apporteront (en format mp3 sur clé usb). Les beatmakers seront également les bienvenu.e.s, donc n’hésitez pas, si vous souhaitez faire entendre vos productions rapologiques au public du Sillon Lauzé, contactez-nous dès aujourd’hui au 06.79.30.11.76 !!

Cette belle soirée sera aussi celle du vernissage de l’expo de Salom qui exposera pendant deux mois des illustrations foisonnantes de détails sur les murs du Sillon Lauzé ! Dans des réalités alternatives qui font la part belle aux émotions, aux lieux et aux êtres pluriels, tuning, crocodiles et paillettes seront au rendez-vous pour une soirée au top du bling bling ! Alors venez profiter de cette belle occasion pour rencontrer cette artiste floracoise étonnante et échanger avec elle, et (si vous le souhaitez..) exhiber vos chaines en or qui brillent, en toute humilité ! .

Pont Pessil Marvejols 48100 Lozère Occitanie contact@sillonLZ.fr

English :

Lena Ka and L?Oreil Musical look forward to seeing you on Saturday, January 24, 2026 for another edition of the ? now traditional ? 100% hip hop turntable party at Sillon Lauzé. The Sillound System DJs and their guests will be on hand to dance the night away with their finely-crafted lyrics and superb instrumentals, unstoppable hits and little-known nuggets that will soon become cult favorites

