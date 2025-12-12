Soirée Histoire avec les Amis de Beaulieu Beaulieu-sur-Loire
Soirée Histoire avec les Amis de Beaulieu Beaulieu-sur-Loire vendredi 27 mars 2026.
Soirée Histoire Rétrospective faits et évènements de guerre
Rue de la Poste Beaulieu-sur-Loire Loiret
L’association Les Amis de Beaulieu vous propose une soirée histoire sur une rétrospective sur les faits et évènements de guerre ( à l’occasion des 80 ans de la Libération) le vendredi 27 mars à la salle des fêtes de Beaulieu-sur-Loire.
La conférence sera présentée par Michel Rapicault.
Devenez incollable et cultivez-vous sur l’histoire locale grâce à la soirée histoire proposée par les Amis de Beaulieu le vendredi 27 mars à la salle des fêtes de Beaulieu-sur-Loire (Loiret).
Thème à l’occasion des 80 ans de la Libération, rétrospective des évènements et faits de guerre à Beaulieu-sur-Loire
Entrée libre. .
Rue de la Poste Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 30 91 28 74
English :
The Friends of Beaulieu association invites you to a history evening on the theme of the post-Revolutionary period in France and Beaulieu on Saturday March 28 at the Salle des Fêtes in Beaulieu-sur-Loire.
The lecture will be presented by Michel Rapicault.
