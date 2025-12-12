Soirée Histoire avec les Amis de Beaulieu Beaulieu-sur-Loire

Soirée Histoire Rétrospective faits et évènements de guerre

Rue de la Poste Beaulieu-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 19:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

L’association Les Amis de Beaulieu vous propose une soirée histoire sur une rétrospective sur les faits et évènements de guerre ( à l’occasion des 80 ans de la Libération) le vendredi 27 mars à la salle des fêtes de Beaulieu-sur-Loire.

La conférence sera présentée par Michel Rapicault.

Devenez incollable et cultivez-vous sur l’histoire locale grâce à la soirée histoire proposée par les Amis de Beaulieu le vendredi 27 mars à la salle des fêtes de Beaulieu-sur-Loire (Loiret).

Thème à l’occasion des 80 ans de la Libération, rétrospective des évènements et faits de guerre à Beaulieu-sur-Loire

Entrée libre. .

Rue de la Poste Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 30 91 28 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Friends of Beaulieu association invites you to a history evening on the theme of the post-Revolutionary period in France and Beaulieu on Saturday March 28 at the Salle des Fêtes in Beaulieu-sur-Loire.

The lecture will be presented by Michel Rapicault.

L’événement Soirée Histoire Rétrospective faits et évènements de guerre Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-12 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX