Soirée Histoires de Noël Chabris vendredi 5 décembre 2025.

Rue du Pont Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-05 18:45:00
fin : 2025-12-05

2025-12-05

Soirée Histoires de Noël pour les Maternelles
Les enfants scolarisés en classe de Maternelle se verront conter des histoires de Noël en musique avec une violoniste et un flutiste à 18h45 à la Villa Stivalis. La soirée se terminera vers 19h45. Inscription au 06 77 54 09 44. Organisé par les bénévoles de l’association Lire et Faire Lire   .

Rue du Pont Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 77 54 09 44 

English :

Christmas Story Evening for Maternelles

