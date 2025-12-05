Soirée Histoires de Noël Chabris
Soirée Histoires de Noël Chabris vendredi 5 décembre 2025.
Soirée Histoires de Noël
Rue du Pont Chabris Indre
Début : 2025-12-05 18:45:00
2025-12-05
Soirée Histoires de Noël pour les Maternelles
Les enfants scolarisés en classe de Maternelle se verront conter des histoires de Noël en musique avec une violoniste et un flutiste à 18h45 à la Villa Stivalis. La soirée se terminera vers 19h45. Inscription au 06 77 54 09 44. Organisé par les bénévoles de l’association Lire et Faire Lire .
+33 6 77 54 09 44
English :
Christmas Story Evening for Maternelles
