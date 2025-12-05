Soirée Histoires de Noël Chabris

Soirée Histoires de Noël

Soirée Histoires de Noël pour les Maternelles

Les enfants scolarisés en classe de Maternelle se verront conter des histoires de Noël en musique avec une violoniste et un flutiste à 18h45 à la Villa Stivalis. La soirée se terminera vers 19h45. Inscription au 06 77 54 09 44. Organisé par les bénévoles de l’association Lire et Faire Lire .

Rue du Pont Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 77 54 09 44

Christmas Story Evening for Maternelles

