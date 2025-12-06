Soirée hivernale au restaurant Le Progrès Restaurant Le Progrès Eygalières

Soirée hivernale au restaurant Le Progrès

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 20h. Restaurant Le Progrès Place Marcel Bonein Eygalières Bouches-du-Rhône

Retrouvez la soirée d’ouverture des hivernales au restaurant Le Progrès à Eygalières, samedi 6 décembre à partir de 20h !

Le restaurant Le Progrès au centre du village d’Eygalières vous invite à venir vous réchauffer sur le dance-floor !



Acte 1 de ces soirées hivernales spécial show son et lumière avec DJ Benben ! .

Restaurant Le Progrès Place Marcel Bonein Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 91 16

English :

Join us for the opening night of Les Hivernales at Le Progrès restaurant in Eygalières on Saturday 6 December from 8pm!

German :

Kommen Sie zur Eröffnungsfeier der Winterfestspiele im Restaurant Le Progrès in Eygalières, am Samstag, den 6. Dezember, ab 20 Uhr!

Italiano :

Unitevi a noi per la serata di apertura del Festival invernale al ristorante Le Progrès di Eygalières, sabato 6 dicembre a partire dalle 20.00!

Espanol :

Acompáñenos en la noche inaugural del Festival de Invierno en el restaurante Le Progrès de Eygalières, el sábado 6 de diciembre a partir de las 20.00 horas

