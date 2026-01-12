Soirée Hivernale Repas Tartiflette et Concert Live Sainte-Marie
Soirée Hivernale Repas Tartiflette et Concert Live
Salle des Ardoisieres Sainte-Marie Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-07 18:00:00
fin : 2026-02-07 02:00:00
2026-02-07
L’Association des parents d’élèves de l’école publique organise sa traditionnelle Tartiflette avec une nouveauté un concert Live produit par Blues’n Show, rock’n roll des années 50 et 60 ! Ça va groover ! Accompagner d’un menu fait maison aux produits locaux ! Classique ou végétarienne
Vente à emporter possible
inscription sur hello asso https://e-eu.customeriomail.com/e/c/eyJlbWFpbF9pZCI6ImRnVHVpUWNCQU15REdNdURHQUdiSzY2Q3lra3lNc3hPSEQ0YlE2bz0iLCJocmVmIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaGVsbG9hc3NvLmNvbS9hc3NvY2lhdGlvbnMvYXNzb2NpYXRpb24tZGUtc291dGllbi1hLWwtZWNvbGUtcHVibGlxdWUtZGUtc2FpbnRlLW1hcmllL2V2ZW5lbWVudHMvcmVwYXMtaGl2ZXJuYWwtdGFydGlmbGV0dGUtZXQtY29uY2VydC1saXZlIiwiaW50ZXJuYWwiOiJlZTg5MDcwZGRiMWNjYzgzMTgiLCJsaW5rX2lkIjo0MzgwN30/c9193d1949c7c6fc6c7e31acb133edcc573f51f1eeebe526a5da15ce1d6a48a6
Tarifs 14€ adultes 8€ enfants de de 11 ans
Renseignements au 0610131827
asep.ste.marie@gmail.com .
Salle des Ardoisieres Sainte-Marie 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 10 13 18 27
L’événement Soirée Hivernale Repas Tartiflette et Concert Live Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-01-12 par OT PAYS DE REDON