Soirée Hockey sur glace à la patinoire de La Bulle Saint-Quentin

Soirée Hockey sur glace à la patinoire de La Bulle

Rue Lamartine Saint-Quentin Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 19:00:00

fin : 2026-01-17 00:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Rendez-vous pour une soirée 100 % hockey sur glace pleine de défis, de jeux et de fun.

Le club Hockey’N Trolls animera la patinoire de 20h à 21h30 avec des jeux et défis hockey sur une partie de la poste privatisée (pentes accessibles).

Samedi 17 janvier 2026 de 19h à minuit.

Au programme

– Jeux de passes

– Slalom & dribble

– Course de relais par équipe avec palet

– Tirs au but

– Défi chrono sur un parcours défini

Que vous soyez débutant ou passionné, venez glisser, vous challenger et partager une super soirée sur la glace

Tarif patineur 10 € locations de patins incluses (à vérifier)

Accompagnateur 2 € (sans accès à la glace)

Rue Lamartine Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 65 45 35 a.bryant@labullesaintquentin.fr

English :

Join us for a 100% ice hockey evening full of challenges, games and fun.

The Hockey’N Trolls club will be on hand from 8pm to 9:30pm with games and field hockey challenges on a private section of the ice rink (accessible slopes).

Saturday, January 17, 2026 from 7pm to midnight.

Program:

– Passing games

– Slalom & dribbling

– Team relay race with puck

– Shots on goal

– Time challenge on a defined course

Whether you’re a beginner or an enthusiast, come and slide, challenge yourself and share a great evening on the ice

Skater price: 10 ? skate rental included (please check)

Accompanying skater: 2 ? (without access to the ice)

