Soirée Hockey sur glace à la patinoire de La Bulle Saint-Quentin

Rue Lamartine Saint-Quentin Aisne
Début : 2026-01-17 19:00:00
fin : 2026-01-17 00:00:00
2026-01-17
Rendez-vous pour une soirée 100 % hockey sur glace pleine de défis, de jeux et de fun.
Le club Hockey’N Trolls animera la patinoire de 20h à 21h30 avec des jeux et défis hockey sur une partie de la poste privatisée (pentes accessibles).
Samedi 17 janvier 2026 de 19h à minuit.
Au programme
– Jeux de passes
– Slalom & dribble
– Course de relais par équipe avec palet
– Tirs au but
– Défi chrono sur un parcours défini
Que vous soyez débutant ou passionné, venez glisser, vous challenger et partager une super soirée sur la glace
Tarif patineur 10 € locations de patins incluses (à vérifier)
Accompagnateur 2 € (sans accès à la glace)
Rue Lamartine Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 65 45 35 a.bryant@labullesaintquentin.fr
English :
Join us for a 100% ice hockey evening full of challenges, games and fun.
The Hockey’N Trolls club will be on hand from 8pm to 9:30pm with games and field hockey challenges on a private section of the ice rink (accessible slopes).
Saturday, January 17, 2026 from 7pm to midnight.
Program:
– Passing games
– Slalom & dribbling
– Team relay race with puck
– Shots on goal
– Time challenge on a defined course
Whether you’re a beginner or an enthusiast, come and slide, challenge yourself and share a great evening on the ice
Skater price: 10 ? skate rental included (please check)
Accompanying skater: 2 ? (without access to the ice)
