Soirée Hommage à Claude François Espace Charles Trenet Salon-de-Provence

Soirée Hommage à Claude François

Vendredi 17 avril 2026 de 18h à 23h30. Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 18:00:00

fin : 2026-04-17 23:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Soirée exceptionnelle en hommage à Claude François pour la bonne cause…. pour les enfants !

Le 17 AVRIL 2026 à L’ ESPACE CHARLES TRENET SALON DE PROVENCE.

Dès 18H00 jusqu’au bout de la nuit

Venez vibrer sur les plus grands tubes de Cloclo

Alexandrie Alexandra Le Téléphone Pleure Magnolias for Ever Cette année-là Belles ! Belles ! Belles ! et bien d’autres…



Un show 100% live avec orchestre live Clodettes DJ set années 70] qui va vous faire danser comme en 1975 !✨️



Et surtout…

Chaque billet acheté = un immense sourire pour les enfants !

Les bénéfices de la soirée sont reversés intégralement aux enfants malades enfants en difficulté hôpital pédiatrique etc



Places limitées → Réservez vite !

Tarif 20€



On compte sur vous pour faire chanter, danser… et surtout aider !



Parce que la musique de Claude François, c’est de l’amour… et l’amour, ça se partage .

Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 38 02 21 89 francisdelavigne@gmail.com

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English :

An exceptional evening in tribute to Claude François for a good cause…. for kids!

L’événement Soirée Hommage à Claude François Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de Salon de Provence