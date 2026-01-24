Soirée Hommage à Gabriel Yacoub Marçais
Place Saint-Maurice Marçais
Tarif : 20 EUR
Samedi 2026-02-14 18:00:00
2026-02-14
Soirée hommage à Gabriel Yacoub. Les Choses les plus simples réunit 4 groupes musicaux autour du souvenir de Gabriel Yacoub (mais pas autour de son répertoire ).
Soirée concert , ambiance cabaret , concerts et bal avec le trio La Bergère (Sylvie Berger, Julien Biget et Thoams Restoin), le groupe de musiciens Beaucaire (Eric Elsener, Olivier Gladhofer, Emmanuel Monnet), Douce Merise (Pierre Laîné au dulcimer et anches, Ludovic Legros aux basses et Méline Bléron aux percussions), et le trio vocal Les Noumènes (Sylvie Monnet, Emmanuel Monnet et Olivier Davenas) . Réservation obligatoire pour le repas. Prix d’entrée 20€ avec le plat (couscous) réalisé par les Oiseaux, 10€ sans le repas (avec une boisson). Buvette, snaking
Place Saint-Maurice Marçais 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 12 31 jeresteraiici@gmail.com
A tribute evening to Gabriel Yacoub. Les Choses les plus simples brings together 4 musical groups around the memory of Gabriel Yacoub (but not around his repertoire).
