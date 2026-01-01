SOIRÉE HOMMAGE À GÉRARD PRADÈRE Arbas

SOIRÉE HOMMAGE À GÉRARD PRADÈRE

SALLE DE LA MAIRIE Arbas Haute-Garonne

2026-01-10 15:00:00

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Venez en famille à la rencontre du Népal et du monde souterrain.

Au programme stand de vente d’artisanat népalais au profit des actions humanitaires de ICE Himalayas, projection gratuite de courts métrages inédits à 17h30, puis à 19h30 un repas népalais convivial (apéritif, poulet curry, riz, carottes, dessert, vin, café et thé).

Pensez à apporter vos couverts places limitées à 90 personnes. .

SALLE DE LA MAIRIE Arbas 31160 Haute-Garonne Occitanie jacques.fontas@gmail.com

English :

Come with your family to discover Nepal and the underground world

