SOIRÉE HOMMAGE À GÉRARD PRADÈRE Arbas samedi 10 janvier 2026.
SALLE DE LA MAIRIE Arbas Haute-Garonne
Début : 2026-01-10 15:00:00
2026-01-10
Venez en famille à la rencontre du Népal et du monde souterrain
Venez en famille à la rencontre du Népal et du monde souterrain.
Au programme stand de vente d’artisanat népalais au profit des actions humanitaires de ICE Himalayas, projection gratuite de courts métrages inédits à 17h30, puis à 19h30 un repas népalais convivial (apéritif, poulet curry, riz, carottes, dessert, vin, café et thé).
Pensez à apporter vos couverts places limitées à 90 personnes. .
SALLE DE LA MAIRIE Arbas 31160 Haute-Garonne Occitanie jacques.fontas@gmail.com
English :
Come with your family to discover Nepal and the underground world
