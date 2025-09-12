Soirée hommage à Maria Callas Val de Louyre et Caudeau

Samedi 24 janvier 2026, à 18h30, à l’Espace Culturel André Malraux de Cendrieux, soirée hommage à Maria Callas avec le spectacle lyrique « Vissi d’arte et d’amore », mis en scène par Stéphanie Brunet.

Un temps d’échange convivial avec les artistes est prévu à l’issue du spectacle.

Sur réservation

Avec la soprano Julia Knecht, et le pianiste Olivier Cangelosi.

L’association Confluence des Arts et des Savoirs propose pour la saison 2025-2026 les neufs sélections du Metropolitan Opera dans le cadre des diffusions HD-Live, ainsi qu’une soirée hommage à Maria Callas.

Place 20 euros / Repas complet 14 euros

Sur réservation .

Espace Culturel André Malraux Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 55 85 g.thomasset@orange.fr

English : Soirée hommage à Maria Callas

Saturday, 24 January 2026, at 6:30 p.m., at the Espace Culturel André Malraux in Cendrieux, an evening tribute to Maria Callas with the opera ‘Vissi d’arte et d’amore’, directed by Stéphanie Brunet.

A friendly discussion with the artists is planned after the show.

Reservations required.

German : Soirée hommage à Maria Callas

Am Samstag, den 24. Januar 2026, findet um 18:30 Uhr im Espace Culturel André Malraux in Cendrieux ein Abend zu Ehren von Maria Callas mit der lyrischen Aufführung « Vissi d’arte et d’amore » statt, inszeniert von Stéphanie Brunet.

Im Anschluss an die Aufführung ist ein gemütlicher Austausch mit den Künstlern vorgesehen.

Auf Reservierung

Italiano :

Sabato 24 gennaio 2026, alle ore 18.30, l’Espace Culturel André Malraux di Cendrieux renderà omaggio a Maria Callas con l’opera « Vissi d’arte e d’amore », per la regia di Stéphanie Brunet.

Dopo lo spettacolo, ci sarà tempo per una chiacchierata amichevole con gli artisti.

Solo su prenotazione

Espanol : Soirée hommage à Maria Callas

El sábado 24 de enero de 2026, a las 18.30 h, el Espace Culturel André Malraux de Cendrieux rendirá homenaje a Maria Callas con la ópera « Vissi d’arte et d’amore », dirigida por Stéphanie Brunet.

Tras el espectáculo, habrá tiempo para charlar amistosamente con los artistas.

Sólo con reserva previa

