Soirée honneur au beaujolais nouveau et au bourgogne Au chai de Jérôme Bayonne

Soirée honneur au beaujolais nouveau et au bourgogne

A l’occasion d’une soirée spéciale, Jérôme vous propose de faire honneur au Beaujolais Nouveau ainsi qu’au Bourgogne, le tout avec encore des surprises, des cadeaux inattendus comme souvent dans les soirées thématiques de Jérôme votre sommelier.

Alors à vos tablettes, le vendredi 21 novembre à 19h30 Soirée Beaujolais Nouveau et Bourgogne avec un repas à base de boeuf bourguignon de La Maison Codéga, et 3 cuvées comme toujours. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 17 octobre jusqu’au 19 novembre prochain au matin. .

