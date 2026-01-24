Soirée Horreur au cinéma Arévi Cinéma Arévi Saint-Yrieix-la-Perche
Cinéma Arévi 16 Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 6.4 – 6.4 – 6.4 EUR
Début : 2026-01-30
Votre cinéma vous invite à une nouvelle soirée horrifique ! 20h L’échelle de Jacob -12. Un drame de Adrian Lyne. 22h15 Grafted/ -16 de Sasha Rainbow . .
Cinéma Arévi 16 Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 14 20
