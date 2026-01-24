Soirée Horreur au cinéma Arévi Cinéma Arévi Saint-Yrieix-la-Perche

Soirée Horreur au cinéma Arévi

Cinéma Arévi 16 Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 6.4 – 6.4 – 6.4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Votre cinéma vous invite à une nouvelle soirée horrifique ! 20h L’échelle de Jacob -12. Un drame de Adrian Lyne. 22h15 Grafted/ -16 de Sasha Rainbow . .

English : Soirée Horreur au cinéma Arévi

