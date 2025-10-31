Soirée horreur burger Ciné Galaure Saint-Vallier

Soirée horreur burger Ciné Galaure Saint-Vallier vendredi 31 octobre 2025.

Soirée horreur burger

Ciné Galaure 2 rue des malles Saint-Vallier Drôme

Tarif : – – 4.5 EUR

Jusqu’à 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 16:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Marathon spécial Halloween concocté par le groupe des jeunes ambassadeurs du Ciné Galaure !

.

Ciné Galaure 2 rue des malles Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr

English :

A special Halloween marathon concocted by Ciné Galaure’s group of young ambassadors!

German :

Spezieller Halloween-Marathon, zusammengestellt von der Gruppe der jungen Botschafter des Ciné Galaure!

Italiano :

Una speciale maratona di Halloween ideata dal gruppo di giovani ambasciatori di Ciné Galaure!

Espanol :

¡Un maratón especial de Halloween ideado por el grupo de jóvenes embajadores de Ciné Galaure!

L’événement Soirée horreur burger Saint-Vallier a été mis à jour le 2025-09-21 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche