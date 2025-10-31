Soirée horreur burger Ciné Galaure Saint-Vallier
Soirée horreur burger Ciné Galaure Saint-Vallier vendredi 31 octobre 2025.
Soirée horreur burger
Ciné Galaure 2 rue des malles Saint-Vallier Drôme
Tarif : – – 4.5 EUR
Jusqu’à 14 ans
Début : 2025-10-31 16:00:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Marathon spécial Halloween concocté par le groupe des jeunes ambassadeurs du Ciné Galaure !
Ciné Galaure 2 rue des malles Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr
English :
A special Halloween marathon concocted by Ciné Galaure’s group of young ambassadors!
German :
Spezieller Halloween-Marathon, zusammengestellt von der Gruppe der jungen Botschafter des Ciné Galaure!
Italiano :
Una speciale maratona di Halloween ideata dal gruppo di giovani ambasciatori di Ciné Galaure!
Espanol :
¡Un maratón especial de Halloween ideado por el grupo de jóvenes embajadores de Ciné Galaure!
