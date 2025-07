Soirée Horreur Coutances

Soirée Horreur Coutances mercredi 30 juillet 2025.

Soirée Horreur

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-07-30 19:00:00

fin : 2025-07-30 23:20:00

Date(s) :

2025-07-30

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

19h00 « Les Maudites »

21h30 « Souviens-toi…l’été dernier »

Pop corn offert

Achat des places uniquement à la caisse du cinéma.

10€ la soirée.

Tarifs habituels pour un seul film et 5€ pour les 15/25 ans.

24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09

English : Soirée Horreur

FORBIDDEN TO UNDER 12S

7:00 pm: « Les Maudites

9:30 pm: « Souviens-toi…l’été dernier » (Remember…last summer)

Free popcorn

Tickets may only be purchased at the cinema box office.

10? per evening.

Regular rates for a single film and 5? for 15/25 year-olds.

German :

VERBOTEN FÜR KINDER UNTER 12 JAHREN

19.00 Uhr: « Les Maudites » (Die Verfluchten)

21.30 Uhr: « Souviens-toi-toi…l’été dernier » (Erinnere dich…an den letzten Sommer)

Popcorn wird angeboten

Karten können nur an der Kinokasse gekauft werden.

10? pro Abend.

Normale Preise für einen einzelnen Film und 5? für 15- bis 25-Jährige.

Italiano :

VIETATO AI MINORI DI 12 ANNI

19.00: « Les Maudites

21.30: « Souviens-toi… l’été dernier » (Ricorda l’estate scorsa)

Popcorn gratuiti

I biglietti possono essere acquistati solo al botteghino del cinema.

10? per serata.

Prezzi normali per un singolo film e 5? per i ragazzi di 15/25 anni.

Espanol :

PROHIBIDO A MENORES DE 12 AÑOS

19.00 h: « Les Maudites

21.30 h: « Souviens-toi…l’été dernier » (Acuérdate del verano pasado)

Palomitas gratis

Las entradas sólo se pueden comprar en la taquilla del cine.

10? por velada.

Precios habituales para una sola película y 5? para jóvenes de 15/25 años.

