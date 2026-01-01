Soirée Hot à la Casa La Casa del Mar Plougasnou
Soirée Hot à la Casa La Casa del Mar Plougasnou samedi 17 janvier 2026.
La Casa del Mar 2 rue du Grand Large Plougasnou Finistère
Début : 2026-01-17 20:00:00
fin : 2026-01-17
2026-01-17
La Casa del Mar vous propose une soirée Hot pour réchauffer les cœurs ! DJ Xago sera là pour animer la soirée avec de la musique Shatta vs. Urban.
La Casa del Mar 2 rue du Grand Large Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 19 23 58
