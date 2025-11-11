Soirée hot dog Saint-Étienne-aux-Clos
Soirée hot dog Saint-Étienne-aux-Clos mardi 11 novembre 2025.
Soirée hot dog
Le Bourg Saint-Étienne-aux-Clos Corrèze
Le comité des fêtes de Saint-Etienne aux Clos organise un loto avec près de 1 500€ de lots (bons d’achat, électroménager…) 4 parties à thème
Buvette et crêpes salées et sucrées
1 carton 4€
3 cartons 10€
5 cartons 15€
10 cartons 25€ .
Le Bourg Saint-Étienne-aux-Clos 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 22 86 47 lebourg.rodolphe@neuf.fr
