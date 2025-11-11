Soirée hot dog Saint-Étienne-aux-Clos

Soirée hot dog

Le Bourg Saint-Étienne-aux-Clos Corrèze

Tarif :

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-11

Le comité des fêtes de Saint-Etienne aux Clos organise un loto avec près de 1 500€ de lots (bons d’achat, électroménager…) 4 parties à thème

Buvette et crêpes salées et sucrées

1 carton 4€

3 cartons 10€

5 cartons 15€

10 cartons 25€ .

Le Bourg Saint-Étienne-aux-Clos 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 22 86 47 lebourg.rodolphe@neuf.fr

