Soirée huitres, crevettes et frites Le P’tit Roubion Bourdeaux
Soirée huitres, crevettes et frites Le P’tit Roubion Bourdeaux samedi 17 janvier 2026.
Soirée huitres, crevettes et frites
Le P’tit Roubion 1 Place de Grand Quai Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Viens déguster de délicieuses Marennes d’Oléron, Fines de Claires, un petit blanc, du bon pain au beurre salé, un petit
vinaigre à l’échalote. Pas de panique, si tu n’aimes pas les huîtres, il y aura des frites, des crevettes et notre super mayo.
.
Le P’tit Roubion 1 Place de Grand Quai Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 71 53 89 88 admin@leptitroubion.fr
English :
Come and taste delicious Marennes d?Oléron, Fines de Claires, a petit blanc, some good bread with salted butter and a small shallot vinegar
shallot vinegar. Don’t worry, if you don’t like oysters, we’ll have French fries, shrimps and our super mayo.
