Soirée huitres, crevettes et frites Le P’tit Roubion Bourdeaux

Soirée huitres, crevettes et frites

Le P’tit Roubion 1 Place de Grand Quai Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Viens déguster de délicieuses Marennes d’Oléron, Fines de Claires, un petit blanc, du bon pain au beurre salé, un petit

vinaigre à l’échalote. Pas de panique, si tu n’aimes pas les huîtres, il y aura des frites, des crevettes et notre super mayo.

.

Le P'tit Roubion 1 Place de Grand Quai Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 71 53 89 88 admin@leptitroubion.fr

English :

Come and taste delicious Marennes d?Oléron, Fines de Claires, a petit blanc, some good bread with salted butter and a small shallot vinegar

shallot vinegar. Don’t worry, if you don’t like oysters, we’ll have French fries, shrimps and our super mayo.

