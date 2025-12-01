Soirée huîtres et vin avec le Ski Club Saverne

Place du Général de Gaulle Saverne Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-12-19 16:00:00

fin : 2025-12-19 23:00:00

2025-12-19 2025-12-20

Les soirées Huîtres & Vins du Ski Club sont de retour !

Au programme Bar à Huîtres, Bar à vins , Bar à soupe et musique. .

Place du Général de Gaulle Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est wierel.patrick@laposte.net

mis à jour le 2025-09-24