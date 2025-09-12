Soirée humoristique | Jarnac comedy-club Salle des Foudres Jarnac
Soirée humoristique | Jarnac comedy-club
Salle des Foudres 10 Quai de l’Orangerie Jarnac Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14
La ville de Jarnac et François Guédon vous proposent une soirée de découverte des jeunes talents de l’humour.
Spectacle déconseillé aux moins de 12 ans.
Buvette sur place.
English :
The town of Jarnac and François Guédon invite you to an evening of discovering young comedy talent.
Not recommended for under-12s.
German :
Die Stadt Jarnac und François Guédon bieten Ihnen einen Abend, an dem Sie junge Humortalente entdecken können.
Für Zuschauer unter 12 Jahren wird von der Aufführung abgeraten.
Erfrischungsgetränke vor Ort.
Italiano :
La città di Jarnac e François Guédon vi invitano a una serata alla scoperta di giovani talenti comici.
Sconsigliato ai minori di 12 anni.
Rinfresco in loco.
Espanol :
La ciudad de Jarnac y François Guédon le invitan a una velada de descubrimiento de jóvenes talentos de la comedia.
No recomendado para menores de 12 años.
Refrescos in situ.
