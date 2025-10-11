Soirée Humour à la Bastide des Oliviers La Bastide des Oliviers Monflanquin
La Bastide des Oliviers 1 tour de ville Monflanquin Lot-et-Garonne
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Soirée humour à la Bastide des Oliviers.
Une soirée, trois humoristes, trois fois plus de rires
Avec Julie Marie, Orélian et John Déclin.
Repas à 19h.
Show à 21h. .
