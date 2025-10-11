Soirée Humour à la Bastide des Oliviers La Bastide des Oliviers Monflanquin

Soirée Humour à la Bastide des Oliviers La Bastide des Oliviers Monflanquin samedi 11 octobre 2025.

Soirée Humour à la Bastide des Oliviers

La Bastide des Oliviers 1 tour de ville Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Soirée humour à la Bastide des Oliviers.

Une soirée, trois humoristes, trois fois plus de rires

Avec Julie Marie, Orélian et John Déclin.

Repas à 19h.

Show à 21h. .

La Bastide des Oliviers 1 tour de ville Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 01

English : Soirée Humour à la Bastide des Oliviers

German : Soirée Humour à la Bastide des Oliviers

Italiano :

Espanol : Soirée Humour à la Bastide des Oliviers

L’événement Soirée Humour à la Bastide des Oliviers Monflanquin a été mis à jour le 2025-09-20 par OT Coeur de Bastides