Soirée humour au Populaire à Ambrières-les-Vallées Bar le Populaire Ambrières-les-Vallées

Bar le Populaire 7 rue Bouchevreau Ambrières-les-Vallées Mayenne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-02-21 21:00:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Ambiance Comedy Club au Populaire à Ambrières
Samedi 21 février à 21h
Le Borderline Comedy Club débarque au Pop’ !
Faites chauffer les zygomatiques car 5 humoristes vont se succéder avec des vannes à la pelle et des blagues qui vont fuser plus vite que la lumière, et sans IA !
Les places sont limitées, donc pensez à bien réserver.
Tarif 5€ l’entrée
Restauration disponible sur place .
Bar le Populaire 7 rue Bouchevreau Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 32 51 63
English :
Comedy Club atmosphere at Le Populaire in Ambrières
