Soirée humour au Populaire à Ambrières-les-Vallées Bar le Populaire Ambrières-les-Vallées

Ambiance Comedy Club au Populaire à Ambrières

Samedi 21 février à 21h

Le Borderline Comedy Club débarque au Pop’ !

Faites chauffer les zygomatiques car 5 humoristes vont se succéder avec des vannes à la pelle et des blagues qui vont fuser plus vite que la lumière, et sans IA !

Les places sont limitées, donc pensez à bien réserver.

Tarif 5€ l’entrée

Restauration disponible sur place .

Bar le Populaire 7 rue Bouchevreau Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 32 51 63

Comedy Club atmosphere at Le Populaire in Ambrières

