Soirée humour Benfeld
Soirée humour Benfeld samedi 21 mars 2026.
Soirée humour
1 rue d’Ettenheim Benfeld Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-21 20:30:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Bernadette & Jean-Claude débarquent à Benfeld ! Spectacle à 20h30, suivi d’une soirée animée par DJ David ! Buvette et petite restauration sur place. .
1 rue d’Ettenheim Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 35 41 angele.weiss@orange.fr
