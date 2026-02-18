Soirée humour

1 rue d’Ettenheim Benfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Bernadette & Jean-Claude débarquent à Benfeld ! Spectacle à 20h30, suivi d’une soirée animée par DJ David ! Buvette et petite restauration sur place. .

1 rue d’Ettenheim Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 35 41 angele.weiss@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée humour Benfeld a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de tourisme du Grand Ried