Soirée humour Comedy Club Bar des Falaises Jullouville

Soirée humour Comedy Club

Bar des Falaises 45 Avenue Vauban Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 20:30:00

fin : 2026-01-10 22:15:00

Date(s) :

2026-01-10

La troupe du granville Comedy Club débarque à l’hôtel des Falaises pour une soirée humour 5 humoristes locaux se succèderont sur scène pour vous faire rire en vous narrant des anecdotes et points de vue décalés sur la vie de tous les jours.

Un apéro paysan (pain fromage charcuterie locaux) sera servi dès 19h30.

Libre participation .

Bar des Falaises 45 Avenue Vauban Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 23 21 44 46 exploronscarolles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée humour Comedy Club

L’événement Soirée humour Comedy Club Jullouville a été mis à jour le 2025-12-26 par OT Granville Terre et Mer