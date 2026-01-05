Soirée humour Foyer rural Crêches-sur-Saône

Soirée humour

Foyer rural 25 route du port d’Arciat Crêches-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Dans ce spectacle sincère et mordant, François s’attaque au sujet qui l’effraie le plus lui-même. Avec beaucoup d’autodérision, il nous invite à réfléchir sur nos propres choix de vie, ces fameuses “bonnes questions” qu’on commence enfin à se poser quand on arrête de courir après le temps. Il prouve qu’à 45 ans, on peut apprendre à s’aimer… sans artifice et que, parfois, après s’être perdu et cherché, on finit par se trouver pour de bon.

Vous l’avez peut-être déjà vu dans la saison 13 du Jamel Comedy Club, au Montreux, à Cannes ou entendu dans ses chroniques régulières sur Rire et Chansons, François est de retour avec son one-man-show d’une efficacité redoutable, aussi drôle que bluffant. .

Foyer rural 25 route du port d’Arciat Crêches-sur-Saône 71680 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 80 68 88 brigitte918@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée humour

L’événement Soirée humour Crêches-sur-Saône a été mis à jour le 2026-01-05 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès