Soirée humour Didou « On n’est pas bien là ! » Salle des fêtes Saint-Pierre

Salle des fêtes Grande rue Saint-Pierre Jura

Tarif : 14 – 14 – EUR

Début : 2025-10-17 19:00:00

fin : 2025-10-17 23:00:00

2025-10-17

Le Ski club du Grandvaux est heureux de vous présenter sa nouvelle soirée Humour avec Didou.

Didou, c’est son surnom… Son vrai nom est déjà pris par un tueur en série. Il aurait aimé avoir un surnom plus charismatique et la virilité de Philippe Etchebest mais la vie en a décidé autrement… Fort de ce constat, il nous partage avec humour son adaptation à une société en pleine révolution que ce soit avec sa femme « nouvelle génération », qui travaille et gagne plus que lui, avec sa mère, initiée à la liberté sexuelle après 10 ans de célibat, ou encore l’arrivée de son fils qui le chamboule et le force à se lancer dans la sylvothérapie…

Didou passe du stand-up aux personnages, des sex-toys au féminisme, du rap à la Macarena, du Sud-ouest à Paris… C’est frais, tonique, intime et drôlissime !

Buvette et petite restauration servies par les jeunes athlètes du Ski-Club .

Salle des fêtes Grande rue Saint-Pierre 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 24 66 64

