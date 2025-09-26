Soirée Humour Brasserie Ardennaise Haybes Haybes

Soirée Humour Brasserie Ardennaise Haybes Haybes vendredi 26 septembre 2025.

Soirée Humour

Brasserie Ardennaise Haybes 2 quai du Docteur Hamaide Haybes Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Robby, German, Dona et Thibaut nous promettent une soirée pleine d’humour et de rires… HUMOUR au chapeau. Bienvenue à toutes et tous. Brasserie Ardennaise Haybes, un lieu convivial à coup sûr !

.

Brasserie Ardennaise Haybes 2 quai du Docteur Hamaide Haybes 08170 Ardennes Grand Est +33 6 80 78 74 17

English :

Robby, German, Dona and Thibaut promise an evening of humor and laughter… HUMOR to the hat. All welcome. Brasserie Ardennaise Haybes, a friendly place to be!

German :

Robby, German, Dona und Thibaut versprechen uns einen Abend voller Humor und Lachen… HUMOR an den Hut. Herzlich willkommen an alle! Brasserie Ardennaise Haybes, ein geselliger Ort mit Sicherheit!

Italiano :

Robby, German, Dona e Thibaut ci promettono una serata piena di umorismo e risate… HUMOUR nel cappello. Un caloroso benvenuto a tutti. Brasserie Ardennaise Haybes, un luogo accogliente!

Espanol :

Robby, German, Dona y Thibaut nos prometen una velada llena de humor y risas… HUMOR en el sombrero. Una calurosa bienvenida a todos. Brasserie Ardennaise Haybes, ¡un lugar acogedor!

L’événement Soirée Humour Haybes a été mis à jour le 2025-09-19 par Ardennes Tourisme