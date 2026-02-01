Soirée Humour Espace Cristal Portes-lès-Valence
Soirée Humour Espace Cristal Portes-lès-Valence samedi 21 février 2026.
Soirée Humour
Espace Cristal Avenue Charles de Gaulle Portes-lès-Valence Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
En panne d’idée cadeau pour un anniversaire, la Saint Valentin ou toute autre occasion ?
Nous avons LA solution offrez un spectacle !
Une soirée sur le thème de l’humour pour rire aux éclats avec le comique Babass et l’imitateur Raphaël Lacour !
Espace Cristal Avenue Charles de Gaulle Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 27 15 42
English :
Looking for a gift idea for a birthday, Valentine’s Day or any other occasion?
We’ve got THE solution: give the gift of a show!
A humorous evening of laughter with comedian Babass and impersonator Raphaël Lacour!
