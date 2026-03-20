Soirée humour Salle polyvalente Charles de Cacqueray Sainte-Livrade-sur-Lot

Soirée humour

Salle polyvalente Charles de Cacqueray 23 Avenue Jean Moulin Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Cette nouvelle soirée humour promet son lot de fous rire avec 4 humoristes inédits.

Prenez votre billet et venez !

Cette nouvelle soirée humour promet son lot de fous rire avec 4 humoristes inédits.

Prenez votre billet et venez ! .

Salle polyvalente Charles de Cacqueray 23 Avenue Jean Moulin Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 14 30 13

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English : Soirée humour

This new comedy evening promises to deliver a lot of laughs with 4 new comedians.

Grab your ticket and come on down!

L’événement Soirée humour Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Villeneuve Vallée du Lot