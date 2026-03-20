Soirée humour Salle polyvalente Charles de Cacqueray Sainte-Livrade-sur-Lot
Soirée humour Salle polyvalente Charles de Cacqueray Sainte-Livrade-sur-Lot samedi 4 avril 2026.
Soirée humour
Salle polyvalente Charles de Cacqueray 23 Avenue Jean Moulin Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Cette nouvelle soirée humour promet son lot de fous rire avec 4 humoristes inédits.
Prenez votre billet et venez !
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Salle polyvalente Charles de Cacqueray 23 Avenue Jean Moulin Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 14 30 13
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English : Soirée humour
This new comedy evening promises to deliver a lot of laughs with 4 new comedians.
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L’événement Soirée humour Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Villeneuve Vallée du Lot