Soirée humour Stand Up Le Quillio

Soirée humour Stand Up Le Quillio samedi 4 octobre 2025.

Soirée humour Stand Up

Salle des fêtes Le Quillio Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 20:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Soirée humour Stand Up avec Cosmo Comédy Angers. 5 comédiens pour une de spectacle.

réservation en mairie .

Salle des fêtes Le Quillio 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 56 33 90

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée humour Stand Up Le Quillio a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de tourisme Bretagne Centre