Soirée Humour

La Cervoiserie Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Venez passer une soirée entre rire et détente !

Deux humoristes bordelais viennent vous faire rire par leurs talents comiques.

2 styles différents pour 2 fois plus de surprises !

Billetterie en ligne.

Venez passer une soirée entre rire et détente !

Deux humoristes bordelais viennent vous faire rire par leurs talents comiques.

2 styles différents pour 2 fois plus de surprises !

Billetterie en ligne. .

La Cervoiserie Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 14 30 13

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English : Soirée Humour

Come and enjoy an evening of laughter and relaxation!

Two comedians from Bordeaux will make you laugh with their comic talents.

2 different styles for 2 more surprises!

Online ticketing.

L’événement Soirée Humour Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Villeneuve Vallée du Lot