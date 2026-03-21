Soirée Humour Villeneuve-sur-Lot
Soirée Humour Villeneuve-sur-Lot mercredi 25 mars 2026.
Soirée Humour
La Cervoiserie Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Venez passer une soirée entre rire et détente !
Deux humoristes bordelais viennent vous faire rire par leurs talents comiques.
2 styles différents pour 2 fois plus de surprises !
Billetterie en ligne.
Venez passer une soirée entre rire et détente !
Deux humoristes bordelais viennent vous faire rire par leurs talents comiques.
2 styles différents pour 2 fois plus de surprises !
Billetterie en ligne. .
La Cervoiserie Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 14 30 13
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English : Soirée Humour
Come and enjoy an evening of laughter and relaxation!
Two comedians from Bordeaux will make you laugh with their comic talents.
2 different styles for 2 more surprises!
Online ticketing.
L’événement Soirée Humour Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Villeneuve Vallée du Lot