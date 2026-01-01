Soirée Hygge Golf Club Sainte-Fauste

Soirée Hygge Golf Club

Les Sarrays Sainte-Fauste Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-18 20:00:00

fin : 2026-01-18 23:00:00

Date(s) :

2026-01-18

Bois, lumière douce, plats chauds, verres qui tintent et conservations qui durent ! Une idée savoureuse proposée par et au Golf des Sarrays à Sainte-Fauste.

Formule dîner d’hiver cocooning (plat unique, service lent et chaleureux, simple et ensemble). Réservation conseillée, 18 places disponibles. 20 .

Les Sarrays Sainte-Fauste 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 54 49 sarraysgolf@gmail.com

English :

Wood, soft lighting, hot dishes, clinking glasses and preserves that last! A tasty idea from and at Golf des Sarrays in Sainte-Fauste.

