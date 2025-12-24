Soirée Hypnose, Moma Kitchen Food Court Bayonne

Soirée Hypnose

Venez vivre une soirée intrigante, immersive et pleine de surprises aux cotés de Guillaume Rayton. Que vous veniez seul ou entre amis, venez passer un bon moment!

Nous avons entre 60 et 85 places disponibles.

Réservation & fonctionnement

Aucun paiement ne vous sera demandé à l’avance.

Nous vous demandons simplement de réserver votre place sérieusement, afin que nous puissions gérer les entrées et garantir que chacun puisse s’asseoir confortablement, sans se retrouver à la porte.

Participation libre

Le paiement du spectacle se fera au chapeau, en fonction de vos moyens et de votre appréciation. .

Moma Kitchen Food Court 26 boulevard du BAB Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine aurelie@momakitchen.fr

