SOIRÉE HYPNOSE LE MÉLICE Montpellier

SOIRÉE HYPNOSE LE MÉLICE

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Le samedi 17 janvier, Le Melice a le plaisir d’accueillir Hicham Benjoudar pour une soirée d’hypnose unique, pensée pour vous offrir un vrai moment de découverte et de détente.

Il avait déjà marqué les esprits lors de la soirée anniversaire du 20 septembre, et il revient cette fois pour un dîner-spectacle ouvert à tous.

Spectacle à 21h

Vous pouvez dîner avant, pendant ou après le spectacle, selon votre préférence. L’idée, c’est de profiter d’un bon repas tout en vivant une expérience originale, que vous veniez en couple, entre amis ou en famille.

Pensez à réserver votre table pour garantir votre place sur melice.fr

On vous attend pour une soirée pleine de surprises. .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

English :

On Saturday January 17, Le Melice is delighted to welcome Hicham Benjoudar for a unique evening of hypnosis, designed to offer you a real moment of discovery and relaxation.

German :

Am Samstag, dem 17. Januar, freut sich das Melice, Hicham Benjoudar für einen einzigartigen Hypnoseabend begrüßen zu dürfen.

Italiano :

Sabato 17 gennaio, Le Melice è lieta di accogliere Hicham Benjoudar per una serata unica di ipnosi, pensata per offrirvi un vero momento di scoperta e di relax.

Espanol :

El sábado 17 de enero, Le Melice se complace en recibir a Hicham Benjoudar para una velada única de hipnosis, concebida para ofrecerle un verdadero momento de descubrimiento y relajación.

