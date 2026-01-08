SOIRÉE HYPNOSE LE MÉLICE Montpellier

SOIRÉE HYPNOSE LE MÉLICE

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Le Melice vous propose une soirée un hors du commun avec un dîner-spectacle dédié à l’hypnose. Hicham Benjoudar que vous avez découvert lors de notre soirée d’anniversaire revient au Melice et sera avec nous pour une performance immersive et pleine d’humour, idéale pour passer un moment agréable autour du bassin Jacques-Cœur.

Le rendez-vous est fixé au samedi 7 mars alors save the date !

Service dès 19h, puis place au show à 21h. Vous pouvez décider de manger avant, pendant, ou après le spectacle dès 19h. L’entrée est gratuite et la carte habituelle sera disponible. Une bonne occasion de venir dîner, se laisser surprendre et profiter d’une ambiance détente à Port-Marianne.

Alors n’attendez plus et réservez votre place pour le samedi 7 mars sur le site Internet

Entrée gratuite Carte Habituelle .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

English :

Le Melice offers you an evening out of the ordinary with a dinner show dedicated to hypnosis. Hicham Benjoudar, whom you discovered on our anniversary evening, returns to the Melice for an immersive, humorous performance, ideal for spending a pleasant moment around the Jacques-C?ur Basin.

