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SOIREE HYPNOSE & MENTALISME LE GRAIN D’FOLIE Artigues Pres Bordeaux

SOIREE HYPNOSE & MENTALISME LE GRAIN D’FOLIE Artigues Pres Bordeaux

SOIREE HYPNOSE & MENTALISME LE GRAIN D’FOLIE Artigues Pres Bordeaux vendredi 24 avril 2026.

Lieu : LE GRAIN D'FOLIE

Adresse : 23 AVENUE DU MIRAIL

Ville : 33370 Artigues Pres Bordeaux

Département : 33

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 19:30

SOIREE HYPNOSE & MENTALISME Début : 2026-04-24 à 19:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE GRAIN D’FOLIE 23 AVENUE DU MIRAIL 33370 Artigues Pres Bordeaux 33

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