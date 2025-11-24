Soirée Hypnotique Saint-Astier
Soirée Hypnotique Saint-Astier lundi 24 novembre 2025.
Soirée Hypnotique
5 rue du 20 août 1944 Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-24
fin : 2025-11-24
Date(s) :
2025-11-24
Une expérience unique mêlant psychologie et hypnose.
20h, 5 rue du 20 août 1944
Réservation obligatoire
Tarif 30 €/ personne
Hypnorelax24 06 16 92 04 58 07 67 08 49 25
Une expérience unique mêlant psychologie et hypnose. Détente, intuition et transformation au coeur de cette soirée. A travers l’hypnose, la respiration et la symbolique, vous serez invités à rencontrer vos guides animaux, à écouter leurs besoins, leurs messages et à intégrer leur sagesse dans votre chemin de vie.
20h, 5 rue du 20 août 1944
Réservation obligatoire
Tarif 30 €/ personne
Hypnorelax24 06 16 92 04 58 07 67 08 49 25 .
5 rue du 20 août 1944 Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 92 04 58
English : Soirée Hypnotique
A unique experience combining psychology and hypnosis.
8pm, 5 rue du 20 août 1944
Reservations required
Price: ?30/person
Hypnorelax24 06 16 92 04 58 07 67 08 49 25
German : Soirée Hypnotique
Eine einzigartige Erfahrung, die Psychologie und Hypnose miteinander verbindet.
20 Uhr, 5 rue du 20 août 1944
Eine Reservierung ist erforderlich
Preis: 30 ?/Person
Hypnorelax24: 06 16 92 04 58 07 67 08 49 25
Italiano :
Un’esperienza unica che combina psicologia e ipnosi.
ore 20.00, 5 rue du 20 août 1944
Prenotazione obbligatoria
Prezzo: € 30 a persona
Hypnorelax24 06 16 92 04 58 07 67 08 49 25
Espanol : Soirée Hypnotique
Una experiencia única que combina psicología e hipnosis.
20.00 h, 5 rue du 20 août 1944
Imprescindible reservar
Precio: 30 euros por persona
Hypnorelax24 06 16 92 04 58 07 67 08 49 25
L’événement Soirée Hypnotique Saint-Astier a été mis à jour le 2025-11-09 par Vallée de l’Isle en Périgord