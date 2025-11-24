Soirée Hypnotique Saint-Astier

Soirée Hypnotique

20h, 5 rue du 20 août 1944

Réservation obligatoire

Tarif 30 €/ personne

Hypnorelax24 06 16 92 04 58 07 67 08 49 25

Une expérience unique mêlant psychologie et hypnose. Détente, intuition et transformation au coeur de cette soirée. A travers l’hypnose, la respiration et la symbolique, vous serez invités à rencontrer vos guides animaux, à écouter leurs besoins, leurs messages et à intégrer leur sagesse dans votre chemin de vie.

English : Soirée Hypnotique

A unique experience combining psychology and hypnosis.

8pm, 5 rue du 20 août 1944

Reservations required

Price: ?30/person

Hypnorelax24 06 16 92 04 58 07 67 08 49 25

German : Soirée Hypnotique

Eine einzigartige Erfahrung, die Psychologie und Hypnose miteinander verbindet.

20 Uhr, 5 rue du 20 août 1944

Eine Reservierung ist erforderlich

Preis: 30 ?/Person

Hypnorelax24: 06 16 92 04 58 07 67 08 49 25

Italiano :

Un’esperienza unica che combina psicologia e ipnosi.

ore 20.00, 5 rue du 20 août 1944

Prenotazione obbligatoria

Prezzo: € 30 a persona

Hypnorelax24 06 16 92 04 58 07 67 08 49 25

Espanol : Soirée Hypnotique

Una experiencia única que combina psicología e hipnosis.

20.00 h, 5 rue du 20 août 1944

Imprescindible reservar

Precio: 30 euros por persona

Hypnorelax24 06 16 92 04 58 07 67 08 49 25

