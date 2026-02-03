Soirée Hypnotizzz dîner-spectacle d’hypnose Les Villages Vovéens

Soirée Hypnotizzz dîner-spectacle d’hypnose

15 Rue Texier-Gallas Les Villages Vovéens Eure-et-Loir

Tarif : 63 – 63 – EUR

63

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:15:00

fin : 2026-03-21 22:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Dîner-spectacle d’hypnose interactif avec close-up à table, menu complet et boissons comprises.

Une soirée dîner-spectacle autour de l’hypnose, avec un close-up pendant le repas puis un spectacle interactif où les volontaires peuvent tester leur réceptivité. L’artiste fait participer le public dans une ambiance détendue, entre humour et surprises. Un menu complet est servi avec apéritif, trois plats et boissons comprises. Une expérience originale à partager en couple, entre amis ou en famille, pour passer un moment convivial et différent. 63 .

15 Rue Texier-Gallas Les Villages Vovéens 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 99 15 15 info@quaifleuri.fr

English :

Experience a magical evening at the Quai Fleuri!

