Soirée IGP Côtes de Gascogne Hagetmau vendredi 19 septembre 2025.
221 Rue Thiers Hagetmau Landes
Tarif : 38 – 38 – EUR
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-19
2025-09-19
Venez profiter d’une soirée de dégustation.
Au programme IGP Côtes de Gascogne avec 6 accords mets et vins
Venez nombreux !
221 Rue Thiers Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 91 09 44
Come and enjoy an evening of wine tasting.
On the program: IGP Côtes de Gascogne with 6 food and wine pairings
Come one, come all!
Genießen Sie einen Abend mit Weinverkostungen.
Auf dem Programm: IGP Côtes de Gascogne mit 6 Kombinationen von Speisen und Weinen
Kommen Sie zahlreich!
Venite a godervi una serata di degustazione di vini.
In programma: IGP Côtes de Gascogne con 6 abbinamenti enogastronomici
Venite tutti!
Venga a disfrutar de una velada de degustación de vinos.
En el programa: IGP Côtes de Gascogne con 6 maridajes
Vengan todos
