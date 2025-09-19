Soirée IGP Côtes de Gascogne Hagetmau

Soirée IGP Côtes de Gascogne Hagetmau vendredi 19 septembre 2025.

Soirée IGP Côtes de Gascogne

221 Rue Thiers Hagetmau Landes

Tarif : 38 – 38 – EUR

Tarif de base plein tarif

Venez profiter d’une soirée de dégustation.

Au programme IGP Côtes de Gascogne avec 6 accords mets et vins

Venez nombreux !

221 Rue Thiers Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 91 09 44

English : Soirée IGP Côtes de Gascogne

Come and enjoy an evening of wine tasting.

On the program: IGP Côtes de Gascogne with 6 food and wine pairings

Come one, come all!

German : Soirée IGP Côtes de Gascogne

Genießen Sie einen Abend mit Weinverkostungen.

Auf dem Programm: IGP Côtes de Gascogne mit 6 Kombinationen von Speisen und Weinen

Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Venite a godervi una serata di degustazione di vini.

In programma: IGP Côtes de Gascogne con 6 abbinamenti enogastronomici

Venite tutti!

Espanol : Soirée IGP Côtes de Gascogne

Venga a disfrutar de una velada de degustación de vinos.

En el programa: IGP Côtes de Gascogne con 6 maridajes

Vengan todos

