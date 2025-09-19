Soirée IGP Côtes de Gascogne Hagetmau

Soirée IGP Côtes de Gascogne Hagetmau vendredi 19 septembre 2025.

221 Rue Thiers Hagetmau Landes

Tarif : 38 – 38 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-19

2025-09-19

Venez profiter d’une soirée de dégustation.
Au programme IGP Côtes de Gascogne avec 6 accords mets et vins
Venez nombreux !
221 Rue Thiers Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 91 09 44 

English : Soirée IGP Côtes de Gascogne

Come and enjoy an evening of wine tasting.
On the program: IGP Côtes de Gascogne with 6 food and wine pairings
Come one, come all!

German : Soirée IGP Côtes de Gascogne

Genießen Sie einen Abend mit Weinverkostungen.
Auf dem Programm: IGP Côtes de Gascogne mit 6 Kombinationen von Speisen und Weinen
Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Venite a godervi una serata di degustazione di vini.
In programma: IGP Côtes de Gascogne con 6 abbinamenti enogastronomici
Venite tutti!

Espanol : Soirée IGP Côtes de Gascogne

Venga a disfrutar de una velada de degustación de vinos.
En el programa: IGP Côtes de Gascogne con 6 maridajes
Vengan todos

L’événement Soirée IGP Côtes de Gascogne Hagetmau a été mis à jour le 2025-08-16 par Landes Chalosse