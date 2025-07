Soirée ikami au Gioia Gioia Alixan

Gioia 1635 Route de Bayanne Alixan Drôme

Début : Jeudi 2025-07-24 18:00:00

fin : 2025-07-24 01:00:00

2025-07-24

Le réseau immobilier ikami vous donne rendez-vous à La Gioia pour une soirée de folie ! Au programme une ambiance de rêve, un set exclusif du DJ Catno, des baptêmes en hélicoptère et un concours de dingue pour vous gâter comme jamais ! Venez nombreux !

Gioia 1635 Route de Bayanne Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 67 65 46 contact@gioia-valence.com

English :

The ikami real estate network invites you to La Gioia for a wild evening! On the program: a dream atmosphere, an exclusive set by DJ Catno, helicopter rides and a crazy contest to spoil you like never before! Come one, come all!

German :

Das ikami Immobiliennetzwerk lädt Sie nach La Gioia ein, um dort einen verrückten Abend zu verbringen! Auf dem Programm stehen: eine traumhafte Atmosphäre, ein exklusives Set von DJ Catno, Helikopter-Taufen und ein verrückter Wettbewerb, um Sie wie nie zuvor zu verwöhnen! Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

La rete immobiliare ikami vi invita a La Gioia per una serata scatenata! In programma: un’atmosfera da sogno, un set esclusivo di DJ Catno, giri in elicottero e una folle competizione per viziarvi come non mai! Venite uno, venite tutti!

Espanol :

La red inmobiliaria ikami le invita a La Gioia para una velada salvaje En el programa: un ambiente de ensueño, un set exclusivo de DJ Catno, paseos en helicóptero y un concurso loco para mimarte como nunca Vengan todos

