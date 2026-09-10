Soirée : Il était une voix Le Mix Mourenx
jeudi 8 octobre 2026 · Le Mix · Mourenx
Informations pratiques
Mourenx
Soirée : Il était une voix
Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 18:30:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Lecture dessinée avec Henri Meunier, Charles Dutertre et Alex Cousseau
20h30 : Lecture rencontre avec Jean-Christophe Tixier et le Moment librairie. Lectures d’extraits de livres de
Jean-Christophe Tixier par les bibliothécaires du Pôle lecture. .
Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Soirée : Il était une voix
L’événement Soirée : Il était une voix Mourenx a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Coeur de Béarn
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