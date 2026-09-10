Soirée : Il était une voix Le Mix Mourenx

Informations pratiques

Mourenx

Soirée : Il était une voix

Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 18:30:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Lecture dessinée avec Henri Meunier, Charles Dutertre et Alex Cousseau

20h30 : Lecture rencontre avec Jean-Christophe Tixier et le Moment librairie. Lectures d’extraits de livres de

Jean-Christophe Tixier par les bibliothécaires du Pôle lecture. .

Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée : Il était une voix

L’événement Soirée : Il était une voix Mourenx a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Coeur de Béarn