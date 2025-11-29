soirée illuminations et animations Martigné-sur-Mayenne
soirée illuminations et animations Martigné-sur-Mayenne samedi 29 novembre 2025.
soirée illuminations et animations
Martigné-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Soirée illuminations et animations à Martigné sur Mayenne le 29 novembre
L’itinéraire commencera au plan d’eau avec un feu d’artifice et se terminera place de l’Eglise avec des animations musicales et de la restauration .
Martigné-sur-Mayenne 53470 Mayenne Pays de la Loire cdf.martignesurmayenne@gmail.com
English :
Illuminations and entertainment in Martigné sur Mayenne on November 29
German :
Abend der Illuminationen und Animationen in Martigné sur Mayenne am 29. November
Italiano :
Serata di illuminazione e intrattenimento a Martigné sur Mayenne il 29 novembre
Espanol :
Iluminación y animación en Martigné sur Mayenne el 29 de noviembre
L’événement soirée illuminations et animations Martigné-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-10-25 par Office de Tourisme Mayenne Co