soirée illuminations et animations

Martigné-sur-Mayenne Mayenne

Soirée illuminations et animations à Martigné sur Mayenne le 29 novembre

L’itinéraire commencera au plan d’eau avec un feu d’artifice et se terminera place de l’Eglise avec des animations musicales et de la restauration .

Martigné-sur-Mayenne 53470 Mayenne Pays de la Loire cdf.martignesurmayenne@gmail.com

English :

Illuminations and entertainment in Martigné sur Mayenne on November 29

German :

Abend der Illuminationen und Animationen in Martigné sur Mayenne am 29. November

Italiano :

Serata di illuminazione e intrattenimento a Martigné sur Mayenne il 29 novembre

Espanol :

Iluminación y animación en Martigné sur Mayenne el 29 de noviembre

