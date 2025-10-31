Soirée Immersive Halloween Hangar 105 Rouen
Hangar 105 Allée François Mitterrand Rouen Seine-Maritime
Le 31 octobre, la Cité Immersive Viking plonge dans le noir pour une soirée d’Halloween unique et terrifiante.Entre fumées, flambeaux et bougies, arpentez le parcours dans une ambiance mystique et inquiétante…
Points clés
Parcours immersif effrayant
Animations spéciales Halloween
Décors et ambiance unique
Au fil de votre exploration, découvrez plusieurs animations hantées
Atelier maquillage et animations thématiques
Ambiance immersive entrée dans le royaume des Morts
Et d’autres activités surprises
Soirée festive au royaume des Morts “Helheim”, l’enfer des vikings dans la Salle des Rêves !
Serez-vous digne de passer dans le royaume des morts des vikings ?
Accès libre sur le créneau réservé (dernière entrée à 23h00)
1 boisson incluse
Costumes recommandés (viking, zombie ou autre créature nocturne)
Durée 1h30 .
Hangar 105 Allée François Mitterrand Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 36 59 accueil@rouentourisme.com
