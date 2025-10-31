Soirée Immersive Halloween Hangar 105 Rouen

Soirée Immersive Halloween Hangar 105 Rouen vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Immersive Halloween

Hangar 105 Allée François Mitterrand Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Le 31 octobre, la Cité Immersive Viking plonge dans le noir pour une soirée d’Halloween unique et terrifiante.Entre fumées, flambeaux et bougies, arpentez le parcours dans une ambiance mystique et inquiétante…

Points clés

Parcours immersif effrayant

Animations spéciales Halloween

Décors et ambiance unique

Au fil de votre exploration, découvrez plusieurs animations hantées

Atelier maquillage et animations thématiques

Ambiance immersive entrée dans le royaume des Morts

Et d’autres activités surprises

Soirée festive au royaume des Morts “Helheim”, l’enfer des vikings dans la Salle des Rêves !

Serez-vous digne de passer dans le royaume des morts des vikings ?

Accès libre sur le créneau réservé (dernière entrée à 23h00)

1 boisson incluse

Costumes recommandés (viking, zombie ou autre créature nocturne)

Durée 1h30 .

Hangar 105 Allée François Mitterrand Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 36 59 accueil@rouentourisme.com

English : Soirée Immersive Halloween

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Immersive Halloween Rouen a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de tourisme Rouen tourisme