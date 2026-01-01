SOIRÉE IMPRO AU MÉLICE Montpellier

SOIRÉE IMPRO AU MÉLICE

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Début : 2026-01-24

2026-01-24

Le Melice vous propose une soirée entièrement dédiée à l’impro avec un dîner-spectacle porté par La Compagnie des Enfants Libres. Une ambiance spontanée et pleine de surprises vous attend autour du bassin Jacques-Cœur.

Rendez-vous samedi 24 janvier le dîner commence dès 19h, vous pouvez manger avant, pendant ou après le spectacle selon votre rythme, puis place au show à 21h.

L’entrée est gratuite, sortie au chapeau, et la carte habituelle sera disponible. Une soirée idéale pour profiter d’un bon moment à Port-Marianne.

Alors n’attendez plus et réservez votre place pour le samedi 24 janvier sur le site Internet .

English :

Le Melice invites you to an evening dedicated entirely to improv, with a dinner and show presented by La Compagnie des Enfants Libres. A spontaneous atmosphere full of surprises awaits you around the Bassin Jacques-C?ur.

