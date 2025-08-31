Soirée impro Au rêve de l’arbre. Piégros-la-Clastre

Soirée impro Au rêve de l’arbre. Piégros-la-Clastre dimanche 31 août 2025.

Soirée impro Au rêve de l’arbre.

7 chemin de juillet Piégros-la-Clastre Drôme

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31 18:00:00

fin : 2025-08-31 23:00:00

Date(s) :

2025-08-31

Une soirée, 3 spectacles autour du Feu sous les étoiles, dans les bras chaleureux d’un chêne centenaire!

A partir de 20h profitez de l’ambiance bucolique, avec un pique-nique, au pied de la montagne de l’Encrier.

.

7 chemin de juillet Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesgaminsdpassage@gmail.com

English :

One evening, 3 shows under the stars, in the warm embrace of a hundred-year-old oak!

From 8pm, enjoy the bucolic atmosphere, with a picnic, at the foot of the Encrier mountain.

German :

Ein Abend, drei Aufführungen rund um das Feuer unter dem Sternenhimmel, in den warmen Armen einer hundertjährigen Eiche!

Ab 20 Uhr genießen Sie die bukolische Atmosphäre mit einem Picknick am Fuße des Tintenfassbergs.

Italiano :

Una sera, 3 spettacoli intorno al fuoco sotto le stelle, nel caldo abbraccio di una quercia centenaria!

Dalle 20.00, godetevi l’atmosfera bucolica, con un picnic ai piedi del monte Encrier.

Espanol :

Una noche, 3 espectáculos alrededor del fuego bajo las estrellas, ¡en el cálido abrazo de un roble centenario!

A partir de las 20 h, disfrute del ambiente bucólico, con un picnic al pie del monte Encrier.

L’événement Soirée impro Au rêve de l’arbre. Piégros-la-Clastre a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme