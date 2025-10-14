Soirée Impro aux Greniers de Vineuil Vineuil

Soirée Impro aux Greniers de Vineuil

Les Greniers de Vineuil Vineuil Loir-et-Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Début : 2025-10-14 20:30:00

fin : 2025-10-14 22:30:00

2025-10-14

Une soirée toute en impro et en bonne humeur !

Un p’tit cabaret d’impro de rentrée ça vous dit ? Retrouvez la team des Improloko’s pour une soirée d’improvisations délirantes, avec des thèmes proposés par le public, des suggestions décalées et toujours autant de surprises ! Préparez vos abdominaux et préparez vous à bien rigoler… Y a plus qu’à réserver ! 0 .

Les Greniers de Vineuil Vineuil 41350 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 9 88 41 88 01 greniersdevineuil@gmail.com

