Soirée Impro Cocktails Giffard Avrillé

Soirée Impro Cocktails Giffard Avrillé mardi 16 septembre 2025.

Soirée Impro Cocktails Giffard

Chemin du Bocage, ZA La Violette Avrillé Maine-et-Loire

Tarif : 10.9 – 10.9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-16 19:00:00

fin : 2025-12-11 20:30:00

Date(s) :

2025-09-16 2025-12-11

La Ligue d’IMprovisation Angevine s’invite chez Giffard pour votre plus grand plaisir. En famille ou entre amis, venez profiter d’une soirée Impro Cocktail en compagnie de la LIMA tout en dégustant quelques cocktails au sein de l’Espace Menthe-Pastille. .

Chemin du Bocage, ZA La Violette Avrillé 49240 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 18 85 14 tourisme@giffard.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Impro Cocktails Giffard Avrillé a été mis à jour le 2025-08-30 par Destination Angers