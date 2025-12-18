Soirée impro coco à Niort Niort
Soirée impro coco à Niort Niort vendredi 16 janvier 2026.
Soirée impro coco à Niort
202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
IMPROVISATION THÉÂTRALE Les Ateliers du Baluchon
On oublie les manteaux, on range les bonnets et on met le cap sur les tropiques… direction le Théâtre Jean Richard pour une Soirée Impro Coco explosive !
Après le succès de Mission Impro-cible, Les Ateliers du Baluchon reviennent avec une nouvelle soirée d’improvisation encore plus libre, encore plus déjantée, encore plus COCO.
Les comédiens improvisent à partir des idées, (ou de la folie) de Paco, le coach de cette soirée.
Au programme
Des improvisations délirantes et imprévisibles
Une ambiance chaleureuse et festive
Un BAR et des COCO en tout genre
Que vous soyez amateur d’impro ou simple curieux en quête d’une soirée originale, la Soirée Impro Coco est l’antidote parfait à la grisaille hivernale. .
202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée impro coco à Niort
L’événement Soirée impro coco à Niort Niort a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Niort Marais Poitevin