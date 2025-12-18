Soirée impro coco à Niort Niort

Soirée impro coco à Niort

202 Avenue Saint-Jean d'Angély Niort Deux-Sèvres

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

2026-01-16

IMPROVISATION THÉÂTRALE Les Ateliers du Baluchon

On oublie les manteaux, on range les bonnets et on met le cap sur les tropiques… direction le Théâtre Jean Richard pour une Soirée Impro Coco explosive !

Après le succès de Mission Impro-cible, Les Ateliers du Baluchon reviennent avec une nouvelle soirée d’improvisation encore plus libre, encore plus déjantée, encore plus COCO.

Les comédiens improvisent à partir des idées, (ou de la folie) de Paco, le coach de cette soirée.

Au programme

Des improvisations délirantes et imprévisibles

Une ambiance chaleureuse et festive

Un BAR et des COCO en tout genre

Que vous soyez amateur d’impro ou simple curieux en quête d’une soirée originale, la Soirée Impro Coco est l’antidote parfait à la grisaille hivernale. .

202 Avenue Saint-Jean d'Angély Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

