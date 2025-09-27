Soirée Impro DESTINS Les Ladies à Mézilles Salle des fêtes de Mézilles Mézilles

Soirée Impro DESTINS Les Ladies à Mézilles samedi 27 septembre 2025.

Soirée Impro DESTINS Les Ladies à Mézilles

Salle des fêtes de Mézilles Route de Saint-Fargeau Mézilles Yonne

20:30:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Soirée Impro à Mézilles. Elles sont drôles, elles sont vives, elles sont imprévisibles…

Les Ladies débarquent à la salle des fêtes de Mézilles pour un spectacle unique DESTINS.

3 personnages féminins, 3 destins croisés… et VOUS, public, aurez le pouvoir de changer leurs vies en direct. Venez rire, vibrer, improviser avec elles !

Paiement au chapeau. .

