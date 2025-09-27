Soirée Impro DESTINS Les Ladies à Mézilles Salle des fêtes de Mézilles Mézilles
Soirée Impro DESTINS Les Ladies à Mézilles Salle des fêtes de Mézilles Mézilles samedi 27 septembre 2025.
Soirée Impro DESTINS Les Ladies à Mézilles
Salle des fêtes de Mézilles Route de Saint-Fargeau Mézilles Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 20:30:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Soirée Impro à Mézilles. Elles sont drôles, elles sont vives, elles sont imprévisibles…
Les Ladies débarquent à la salle des fêtes de Mézilles pour un spectacle unique DESTINS.
3 personnages féminins, 3 destins croisés… et VOUS, public, aurez le pouvoir de changer leurs vies en direct. Venez rire, vibrer, improviser avec elles !
Paiement au chapeau. .
Salle des fêtes de Mézilles Route de Saint-Fargeau Mézilles 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté viens.asso@gmail.com
English : Soirée Impro DESTINS Les Ladies à Mézilles
German : Soirée Impro DESTINS Les Ladies à Mézilles
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Impro DESTINS Les Ladies à Mézilles Mézilles a été mis à jour le 2025-09-16 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !